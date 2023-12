Messi, Ronaldo... Deschamps se lâche sur Mbappé

Benjamin Labrousse

Auteur de 46 buts sous le maillot de l’équipe de France à seulement 24 ans, Kylian Mbappé s’affirme d’ores et déjà comme une légende des Bleus. S’il a volontiers concédé que son équipe était dépendante de la star du PSG, Didier Deschamps estime que cette situation est similaire à celle de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Explications.

Kylian Mbappé et les Bleus apparaissent comme l’un des favoris à la victoire finale à l’Euro 2024. Avec sept victoires et un nul en huit matchs disputés en qualifications, l’équipe de France a clairement confirmé sa très bonne forme avant le grand rendez-vous en Allemagne dès le 14 juin prochain. Avec l’attaquant du PSG dans ses rangs, Didier Deschamps peut se montrer confiant.

Kylian Mbappé dans la cour des (plus) grands

S’il court encore après plusieurs éléments importants du football de haut niveau comme le Ballon d’Or ou encore la Ligue des Champions avec le PSG, Kylian Mbappé possède déjà un palmarès international phénoménal. Interrogé par le Parisien , Didier Deschamps a d’ailleurs évoqué les performances de Mbappé, faisant d’ailleurs un beau clin d’œil à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo (vainqueur de 13 Ballons d’Or à eux deux). A ce propos, beaucoup d'observateurs voient en Kylian Mbappé et Erling Haaland (Manchester City), les possibles successeurs de l'Argentin et du Portugais...

« Comme l’Argentine l’est avec Messi et le Portugal avec Ronaldo »