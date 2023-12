Critiqué en équipe de France, il interpelle Deschamps

Alexis Brunet

Moussa Sissoko n'est plus appelé en équipe de France depuis quelque temps, mais il fut pendant de nombreuses années l'un des lieutenants de Didier Deschamps. Aujourd'hui au FC Nantes, l'attaquant a tenu à rendre hommage au sélectionneur, lui qui a toujours fait appel à lui, malgré les critiques sur sa présence chez les Bleus.

Moussa Sissoko n'est pas le joueur le plus connu à avoir été appelé en équipe de France, pourtant l'ancien Toulousain peut se vanter d'avoir 77 sections au compteur. Malheureusement, il ne fut pas de l'aventure en 2018, mais il était de la finale perdue à l'Euro 2016 face au Portugal.

Sissoko rend hommage à Deschamps

En équipe de France, Moussa Sissoko a donc souvent fréquenté Didier Deschamps. Interrogé par Le Parisien , l'attaquant nantais a tenu à lui rendre un bel hommage. « C’est un très grand Monsieur. Son parcours comme joueur force déjà l’admiration. Devenu coach, il a maintenu ce degré d’excellence. Il a pris les rênes de la sélection à un moment pas évident. Il l’a menée au titre suprême en 2018. Chapeau ! Plus d’une décennie à la tête des Bleus, du jamais-vu en France. Ça vous classe quelqu’un. Il excelle dans la gestion d’un groupe. Il est l’une de mes plus belles rencontres dans le football. »

«Il m’a fait confiance»