Deschamps reçoit une nouvelle candidature

Arnaud De Kanel

Au cours des dernières semaines, de nombreux joueurs ont fait le choix de snober l'équipe de France pour une nouvelle sélection. Afin de ne pas se faire ridiculiser lors de son Euro en 2024, l'Allemagne se met désormais à chasser les talents français. Dernièrement, c'est Maxence Lacroix qui a été évoqué dans les radars de la Nationalmannschaft, mais le défenseur a fait son choix, et c'est une bonne nouvelle pour Didier Deschamps.

La fuite des talents s'est accélérée en 2023 pour l'équipe de France. Yasser Larouci, Amine Adli ou encore Amine Gouiri, tous passés chez les sélections tricolores inférieures, ont décidé d'opter pour un autre pays. Plus surprenant, c'est maintenant l'Allemagne qui veut s'offrir les talents français alors qu'ils n'ont vraiment aucune appartenance avec ce pays, si ce n'est de jouer en Bundesliga. Après Mathys Tel, c'est au tour de Maxence Lacroix d'être dans le viseur de la Nationalmannschaft . Le défenseur de Wolfsburg a tranché.

«Je ne me sens pas trop allemand, je suis fier d’être français»

Dans un entretien accordé à RMC Sport , Maxence Lacroix a déclaré ne pas se sentir prêt à prendre la nationalité allemande et il se dit animé par le fait de d'avoir la possibilité de découvrir les Bleus . « Je ne me sens pas trop allemand, je suis fier d’être français. Je pense que dans mon travail quotidien, cela me met un petit challenge de se dire qu’on peut être défenseur central en équipe de France. C’est quelque chose qui m’anime tous les jours, c’est un bon challenge et c’est pour cela que je travaille. Je ne suis pas prêt encore prêt à prendre la nationalité allemande », a révélé le jeune défenseur. Il espère être appelé par Didier Deschamps une fois qu'il enchainera les matchs de haut niveau.

«Il faut que je passe ce palier»