Il annonce le pire, mauvaise nouvelle à venir pour Deschamps ?

Alexis Brunet

L'Équipe de France s'est brillamment qualifiée pour l'Euro 2024 qui se disputera en Allemagne. Les Bleus seront encore une fois guidés par Didier Deschamps, pour qui cela sera la sixième grande compétition. Et il se pourrait bien que cela soit la dernière si ça se passe mal. C'est en tout cas l'avis de Jérôme Rothen.

Les Bleus sont les favoris pour le prochain Euro. Il faut dire que les partenaires de Kylian Mbappé restent sur une finale de Coupe du monde, mais aussi sur un parcours de qualification spectaculaire. Il faudra donc compter sur l'Équipe de France, mais aussi l'Allemagne pays organisateur, ou bien encore l'Angleterre et le Portugal.

La dernière compétition pour Deschamps ?

La France est favorite de l'Euro 2024, mais un accident peut aussi arriver, et les Bleus peuvent complètement se louper. Si cela arrive, Didier Deschamps pourrait bien passer le flambeau. C'est en tout cas l'avis de Jérôme Rothen, au micro de RMC Sport . « Est-ce que ça sera sa dernière grande compétition (l’Euro 2024), a priori non, il a un contrat qui l’emmène jusqu’à la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada, mais si jamais ça se passe mal je ne vois pas comment il pourrait continuer. Je ne le vois pas continuer, mais comme je en le voyais pas continuer après la Coupe du monde quoi qu’il se passe, et à l’arrivée il m’a surpris et il a prolongé. »

Il propose une solution à l'OM, ça ne va pas plaire à Deschamps https://t.co/j2GOte0hVY pic.twitter.com/OWob51AIeT — le10sport (@le10sport) December 2, 2023

Qui pour succéder à Deschamps ?

Si Didier Deschamps venait à quitter l'Équipe de France, il faudrait donc lui trouver un remplaçant à sa hauteur. Un nom ressort avec insistance, celui de Zinédine Zidane. Le champion du monde 1998 n'a jamais caché son envie de devenir sélectionneur des Bleus. Reste à voir quand est-ce que cela arrivera, car pour le moment Didier Deschamps a un contrat qui l'amène jusqu'à la Coupe du monde 2026.