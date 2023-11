Deschamps annonce la couleur pour son avenir, Zidane est prévenu

Jean de Teyssière

Alors que Didier Deschamps était sous contrat jusqu'au 31 décembre 2022, il a pris tout le monde de court en annonçant, aux côtés de l'ancien président de la Fédération française de football, sa prolongation jusqu'en 2026. Zinédine Zidane, qui était pressenti pour prendre la suite du champion du monde 1998 et 2018, doit donc encore patienter. Et Didier Deschamps ne sait pas s'il sera encore là après 2026...

Lorsque Noël Le Graët a annoncé la prolongation de Didier Deschamps jusqu'en 2026, il ne s'attendait sans doute pas à être démis de ses fonctions quelques semaines plus tard. Car la prolongation de Didier Deschamps avait fait beaucoup parler, surtout vis-à-vis de Zinédine Zidane. Noël Le Graët avait alors manqué de respect au Ballon d'Or 1998 en déclarant qu'il « n e l’aurait même pas pris au téléphone. Je ne l’ai jamais rencontré et on n’a jamais envisagé de se séparer de Didier Deschamps. J’en ai rien à secouer, il peut aller où il veut, dans un club, il en aurait autant qu’il veut en Europe, un grand club. » Kylian Mbappé et de nombreuses personnalités françaises s'étaient alors insurgés contre ces propos.

«C’est juste logique d’y penser»

Lors d'un portrait réalisé par GQ l'été dernier, Zinédine Zidane avait évoqué la possibilité et l'envie de devenir sélectionneur de l'équipe de France : « J’ai déjà souvent dit que quand vous avez connu l’équipe de France en tant que joueur et que vous devenez entraîneur, c’est juste logique d’y penser. Mais ce n’est pas le moment. »

«Je sais pas ce que je ferai après 2026»