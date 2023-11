Après Mbappé, Griezmann annonce du lourd pour 2024

Alexis Brunet

À la fin de l'année aura lieu l'Euro 2024, en Allemagne. Plusieurs nations font partie des favoris, comme la France par exemple. Les Bleus auront envie de briller, comme l'a déjà affirmé Kylian Mbappé. C'est au tour d'Antoine Griezmann d'évoquer ce rendez-vous, avec la ferme intention d'aller le plus loin possible.

L'Équipe de France a terminé officiellement son parcours de qualification pour l'Euro 2024. Les Bleus ont fini premiers de leur groupe, devant les Pays-Bas, ou encore la Grèce. Les partenaires d'Ousmane Dembélé voudront à coup sûr réaliser une grande compétition, après la dernière Coupe du monde, et la défaite en finale face à l'Argentine.

Kylian Mbappé veut gagner l'Euro

Lors de l'Euro, les Bleus pourront compter sur leur capitaine, Kylian Mbappé. L'attaquant du PSG est déjà très motivé, et veut remporter la compétition, comme il l'a confié à TF1 . « On va aller à l'Euro pour gagner. C'est à nous de le faire maintenant. Participer, ce n'est pas mon truc à moi et vous ne m'entendrez jamais dire qu'on va à une compétition sans vouloir gagner. » Lors de l'Euro 2021, l'Équipe de France s'était fait éliminer en huitième de finale par la Suisse, aux tirs au but.

Griezmann évoque l'Euro