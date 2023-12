Zidane : Des mages veulent empêcher une catastrophe !

Thibault Morlain

En 2002, l’équipe de France se présentait en Corée du Sud avec le statut de championne du monde en titre. L’objectif était bien évidemment de conserver la couronne, mais ça a viré au fiasco pour les Bleus. En effet, les Bleus ont été éliminés dès le premier tour. Il faut dire qu’avant même le début de la compétition, l’équipe de France était frappée par le mauvais sort avec l’absence de Zinedine Zidane pour les deux premiers matchs. Ancien médecin des Bleus, Jean-Marcel Ferret a d’ailleurs fait quelques confidences à ce sujet.

Alors que Zinedine Zidane avait offert la Coupe du monde à l’équipe de France en 1998 avec notamment un doublé contre le Brésil en finale, l’ancien numéro 10 des Bleus n’a pas pu être à 100% 4 ans plus tard, en Corée du Sud. En effet, ayant contracté une blessure à quelques jours du début du Mondial, Zizou avait dû déclarer forfait pour les deux premiers matchs face au Sénégal et à l’Uruguay. Zidane est finalement revenu contre le Danemark, mais cela n’a pas empêché l’élimination des Bleus dès le premier tour.



« On hallucinait »

Médecin de l’équipe de France en 2002, Jean-Marcel Ferret est revenu sur cette blessure de Zinedine Zidane en Corée du Sud. Dans un entretien accordé à L’Equipe , il a alors raconté : « Le diagnostic le plus attendu ? La cuisse de Zizou en 2002 en Corée du Sud. Je me suis retrouvé pour la première fois devant un amphi plein de journalistes du monde entier et j'ai fait connaissance avec les paparazzis. Ils bloquaient la voiture quand on allait avec Zizou dans différents hôpitaux de Séoul. On hallucinait ».

« J'ai eu aussi des coups de fil de mages »