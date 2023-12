L’équipe de France est une «déception», il balance

Thomas Bourseau

Alexandre Lacazette n’a connu le rêve bleu qu’à 13 reprises, mais jamais lors d’une compétition officielle. En effet, la Coupe du monde ou bien l’Euro, l’attaquant de l’OL est toujours passé à deux doigts d’y prendre part, mais finalement au travers. Pour Oh My Goal, Lacazette s’est confié sur sa déception.

Alexandre Lacazette avait réalisé une saison à 31 buts avec l’OL en 2014/2015 et était parvenu à maintenir son niveau la saison suivante. De quoi lui valoir une sélection pour l’Euro avec l’équipe de France en 2016 ? Lacazette a fait partie des réservistes pour la Coupe du monde 2014, l’Euro 2016 et le Mondial 2018, sans jamais y prendre part.

«Un coup de fil ? Jamais»

Au cours du dernier épisode de Colinterview pour Oh My Goal , Alexandre Lacazette s’est confié sur le fait d’avoir manqué l’Euro 2016 et la Coupe du monde 2018. Le premier sentiment qu’il lui a traversé l’esprit a été : « De la déception. Je n’irais pas jusqu’à l’injustice, mais plus de la déception. J’avais l’objectif d’aller à l’Euro, de faire une belle saison pour après y prétendre. Je m’y attendais un peu avant. Un coup de fil ? Jamais. Il n’a pas appelé 50 joueurs français pour leur dire : « Je ne te prends pas ». J’essaie de relativiser comme je peux pour ne pas être abattu. Mais sur le moment c’est sûr que c’est dur. Ce n’est pas facile. Je suis allé voir mon pote Sam (ndlr Umtiti) jouer au Stade de France deux ou trois fois. J’ai suivi l’équipe de France. (…) La sélection, ce n’est plus les 23 meilleurs joueurs français. C’est un groupe de 23 qui cohabitent bien ensemble. Avant, je pense qu’il prenait les 23 meilleurs joueurs pour aller dans une compétition, maintenant, c’est 23 joueurs qui cohabitent très bien ensemble et qui peuvent malgré tout gagner des choses ».

