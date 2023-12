Équipe de France : Didier Deschamps reçoit un coup de pression en public !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

2024 s’annonce comme une année chargée pour les équipes de France, avec l’organisation des Jeux olympiques de Paris mais également la tenue de l’Euro quelques jours auparavant. À cette occasion, le président de la FFF Philippe Diallo a tenu à afficher ses ambitions pour les événements à venir.

Une année chargée attend l’équipe de France de football avec le tournoi olympique des JO de Paris, que disputera l’équipe des Espoirs emmenée par Thierry Henry et des féminines dirigée par Hervé Renard, mais également l’Euro avec les A. Un an et demi après la finale du Mondial perdue contre l’Argentine et suite à leur échec lors du dernier Championnat d’Europe, les hommes de Didier Deschamps auront soif de revanche en Allemagne, avec un objectif précis en tête.

Equipe de France : Banni par Deschamps, il déballe tout https://t.co/92SYXyPMAq pic.twitter.com/VYt95slnmB — le10sport (@le10sport) December 16, 2023

« Sportivement, c’est le dernier carré. Et notre ambition secrète, c’est de gagner »

À l’occasion de l’Assemblée Générale de la FFF, Philippe Diallo a eu l’occasion d’évoquer ses ambitions pour l’année à venir. « S’agissant des objectifs, je pourrais les classer en trois parties. Budgétairement, c’est un quart de finale que la Fédération retient comme objectif. Sportivement, c’est le dernier carré. Et notre ambition secrète, c’est de gagner ! Cela est valable pour toutes les équipes. J’estime que les sélections nationales françaises, compte tenu de leurs qualités, sont en capacité d’atteindre le dernier carré et de gagner », explique le président de la Fédérations.

« Vous pouvez compter sur moi et mon staff »