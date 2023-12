Une star du Real Madrid a planté l'équipe de France

Hugo Chirossel

S’il a porté le maillot de la sélection argentine à 75 reprises, Gonzalo Higuain aurait pu évoluer sous les couleurs de l’équipe de France. Alors qu’il venait d’arriver au Real Madrid, les Bleus, alors entraînés par Raymond Domenech, avaient tenté de le convaincre, lui qui est né à Brest. Julien Escudé a révélé qu’une chambre à Clairefontaine lui avait même été réservée.

Sélectionneur de l’équipe de France entre 2004 et 2010, Raymond Domenech avait tenté un gros coup avec Gonzalo Higuain. En 2006, ce dernier venait tout juste d’arriver au Real Madrid en provenance de River Plate et n’avait pas encore fait ses débuts avec la sélection argentine. Étant né à Brest, où son père a joué pendant une saison entre 1987 et 1988, Raymond Domenech avait alors tenté de le convaincre de jouer pour l’équipe de France.

Real Madrid : Malaise avec un joueur de Deschamps ? https://t.co/0zEQEJBD8b pic.twitter.com/M6WhrHdtTm — le10sport (@le10sport) December 22, 2023

« Il y avait la chambre où il y avait marqué Higuain »

Invité de l’ After Foot sur RMC jeudi soir, Julien Escudé a fait une révélation à ce sujet. L’ancien international français (13 sélections) a confié qu’une chambre de Clairefontaine avait même été réservée pour Gonzalo Higuain : « J’étais au château et il y avait la chambre où il y avait marqué Higuain », a-t-il déclaré. L’Argentin a finalement fait le choix de représenter l’ Albiceleste , avec qui il a joué à 75 reprises pour 31 buts inscrits.

« J’étais jeune pour prendre une telle décision »