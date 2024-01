Équipe de France : Des légendes disent stop, Deschamps a l’embarras du choix

Arnaud De Kanel

La Coupe du monde au Qatar a marqué la fin d’une ère en équipe de France. Quelques jours après la finale perdue face à l’Argentine, Hugo Lloris annonçait sa retraite internationale. Steve Mandanda, Raphaël Varane et Karim Benzema avaient également emboité le pas. Mais heureusement pour Didier Deschamps, le vivier est extrêmement fourni.

C’est la fin d’une époque. Visages emblématiques de l’équipe de France, Hugo Lloris, Steve Mandanda, Raphaël Varane et Karim Benzema ont annoncé leur retraite internationale après la Coupe du monde au Qatar. Didier Deschamps a donc commencé à les remplacer tandis que d’autres joueurs toquent encore à la porte.

Équipe de France : Deschamps a fait pleurer un pote de Mbappé https://t.co/xVlo1ahSmL pic.twitter.com/5eXqsGrHpw — le10sport (@le10sport) December 28, 2023

Les multiples solutions qui s'offrent à Deschamps

Pour commencer, le sélectionneur a dû établir une nouvelle hiérarchie dans les cages. Logiquement, Mike Maignan est devenu le titulaire indiscutable. Brice Samba en a de son côté profité pour devenir numéro devant Alphonse Areola. Mais l’actuel troisième gardien des Bleus est désormais sous la menace de Lucas Chevalier. Brillant avec le LOSC, le jeune portier attise les convoitises des grosses cylindrées comme le PSG et il ne devrait pas tarder à être appelé par Didier Deschamps.



En défense, la concurrence est encore plus grande. Si Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté, qui est d’ailleurs en discussions avec Liverpool pour prolonger son contrat, ont pris les commandes de la défense centrale et font oublier Varane, William Saliba n’a pas dit son dernier mot, lui qui est en grande forme avec Arsenal. Jean-Clair Todibo pousse également tandis que Mohamed Simakan attend son tour. La progression de Castello Lukeba, qui forme justement avec Simakan une belle charnière à Leipzig, est à surveiller de près. Didier Deschamps l’avait d’ailleurs appelé pour la première fois en octobre.



Enfin, la retraite de Karim Benzema n’impacte pas plus que ça Didier Deschamps. Olivier Giroud est toujours là tandis que Marcus Thuram fait forte impression du côté de l’Inter Milan. Toujours pas appelé, le prodige Mathys Tel se tient également prêt.

Des retraites, mais pas que...

Outre les retraites internationales, Didier Deschamps doit également composer avec la déchéance de certains joueurs, et pas des moindres. Taulier de son mandat, Paul Pogba pourrait ne jamais rejouer au football. De son côté, N’Golo Kanté aura bien du mal à retrouver Clairefontaine suite à son transfert en Arabie saoudite. Mais une fois encore, Deschamps n’a pas trop de souci à se faire. En plus d’Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot ou encore Eduardo Camavinga, le sélectionneur peut compter sur un nouveau phénomène : Warren Zaïre-Emery. Convoqué mais rarement utilisé, Boubacar Kamara pourrait devenir une solution viable, lui qui fait partie des meilleurs milieux de terrain de Premier League depuis le début de la saison.