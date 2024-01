Équipe de France : Le successeur de Deschamps déjà connu ?

Arnaud De Kanel

Prolongé en janvier dernier par Noël Le Graet après le magnifique parcours en Coupe du monde, Didier Deschamps est désormais sous contrat jusqu’en 2026. Dernièrement, le sélectionneur des Bleus a laissé planer le doute sur son avenir, ouvrant ainsi la porte à Zinédine Zidane qui fait office de successeur logique à Dédé.

Didier Deschamps et l’équipe de France ça va continuer et ce, au moins jusqu’en 2026 ! En début d’année, Noël Le Graet, qui comptait lui offrir un nouveau contrat de deux ans, cédait finalement aux demandes de son sélectionneur qui voulait une prolongation de 4 ans. Deschamps est désormais tourné sur l’Euro mais également sur la Coupe du monde 2026 qui devrait être sa dernière compétition avec les Bleus . C’est du moins ce qu’il sous-entend étant donné qu'il ne se projette pas plus loin.

Équipe de France : Deschamps a fait pleurer un pote de Mbappé https://t.co/xVlo1ahSmL pic.twitter.com/5eXqsGrHpw — le10sport (@le10sport) December 28, 2023

«Non, je ne sais pas ce que je ferai après 2026»

Le sélectionneur de l’équipe de France ne sait pas de quoi sera fait son futur. Il laisse même planer le doute sur la suite. « Non, je ne sais pas ce que je ferai après 2026. Déjà il y a 6 ans, si vous m’aviez demandé… Si je suis là avant tout, c’est par les résultats de l’équipe de France. Je ne sais pas, mais je ferai quelque chose qui sera très bien », a-t-il récemment confié à beIN SPORTS . Mais alors, qui lui succédera s’il venait à partir ? Un profil se dégage logiquement.

Zidane, candidat logique