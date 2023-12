Mercato : Coup de tonnerre pour l’avenir de Benzema ?

La rédaction

Arrivé à Al-Ittihad, en Arabie Saoudite, en provenance du Real Madrid cet été, Karim Benzema connaît des débuts timides sous ses nouvelles couleurs. D'après la presse saoudienne, le Ballon d'or 2022 ne serait pas heureux dans son nouveau club et pourrait même faire ses valises dès cet hiver.

Depuis plusieurs jours, Karim Benzema est dans l'oeil du cyclone en Arabie Saoudite. Après avoir notamment fait l'objet d'un surnom peu élogieux, en raison de son rendement jugé trop insuffisant sur le terrain, et encaissé un cuisant revers ce mardi face à l'Al-Nassr de Cristiano Ronaldo (5-2), l'attaquant tricolore a soudainement disparu de la toile, désactivant notamment son compte Instagram .

Vers un départ de Benzema cet hiver ?

Et comme si cela ne suffisait pas, le Ballon d'or 2022 fait désormais l'objet d'une nouvelle rumeur. En effet, d'après Goal Arabia, l'ancien du Real Madrid se sentirait malheureux à Al-Ittihad et pourrait déjà faire ses bagages, moins de six mois après son arrivée en grande pompe dans le Golfe.

Benzema va expérimenter un système de «rotation» ?