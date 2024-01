Deschamps lui passe un coup de fil, il snobe l'équipe de France

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Aymeric Laporte n'est pas le seul français à défendre les couleurs de la Roja. Natif de Pabu dans les Côtes-d'Armor, mais présent à la Real Sociedad depuis 2016, Robin le Normand a pris la décision de rejoindre la sélection espagnole. Directeur de l'équipe nationale, Albert Luque a dévoilé les coulisses de cette naturalisation.

Barré par la concurrence en défense centrale, Robin Le Normand a profité de sa situation pour dire non à l'équipe de France. Présent en Espagne depuis 2016, le joueur de la Real Sociedad a pris la décision de représenter l'Espagne. Directeur de la sélection ibérique, Albert Luque a joué un grand rôle sur ce dossier. Dans un entretien à As , il est revenu sur le choix de Le Normand.

Mercato - OM : Traumatisé par Deschamps, il prend une décision pour son transfert https://t.co/YRShWDlgM7 pic.twitter.com/YPHyGDXeQr — le10sport (@le10sport) January 12, 2024

« Il nous a donné sa parole »

« Oui, c'est un dossier que j'ai pris en charge personnellement et Le Normand m'a montré qu'il n'avait qu'une parole. Avant de lui parler, j'ai demandé à Xabi Alonso car je l'avais eu à la Real Sociedad. J'ai également parlé au directeur sportif de la Real Sociedad. Ils m'ont dit tout le bien qu'ils pensaient de lui, tant sur le plan personnel que professionnel. J'ai décidé de franchir le pas et je lui ai dit ce que nous avions en tête pour lui et je pense que cela a été un succès incroyable. Sur le plan sportif, nous avons déjà pu constater ses performances. Et sur le plan humain, c'est l'un des trois meilleurs du vestiaire. En termes d'humilité, de personnalité et de travail. Nous sommes très fiers d'y être parvenus » a-t-il confié.

Deschamps a tenté de le convaincre jusqu'au bout