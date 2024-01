Deschamps a déjà reçu une réponse pour un joueur du PSG

La rédaction

Victime d'une rupture du tendon d'Achille en février dernier, Presnel Kimpembe n'a plus rejoué depuis. Une fragilité physique qui le colle depuis le début de sa carrière. Alors qu'il a déjà été contraint de faire une croix sur la dernière Coupe du monde après avoir repris le chemin des terrains trop tôt, Kimpembe, dont le retour est prévu en avril, ne devrait néanmoins pas participer à l'Euro en Allemagne cet été.

Le destin est souvent cruel pour Presnel Kimpembe. Depuis ses débuts en pro avec le PSG, Presnel Kimpembe a souvent fait l'objet de nombreuses blessures, plus ou moins graves. Mais la dernière en date est certainement la pire qu'il ait subie à ce jour. Et pour cause, cela fait quasiment un an qu'il n'a plus joué et la date de son retour à la compétition semble encore incertaine.

Kimpembe ne devrait pas jouer l'Euro

Victime d'une rupture du tendon d'Achille lors de la large victoire face à l'Olympique de Marseille en février dernier, Presnel Kimpembe n'a plus disputé la moindre minute depuis. Comme l'a annoncé L'Équipe , le titi parisien devrait faire son grand retour à la compétition au cours des deux premières semaines du mois d'avril. Alors que l'Euro en Allemagne (14 juin-14 juillet) approche à grande vitesse, Presnel Kimpembe fera-t-il parti des 23 noms retenus par Didier Deschamps ? Selon L'Équipe , ce serait vraisemblablement trop tard. D'autant plus que le sélectionneur des Bleus ne manque pas d'options au poste de défenseur central.

Kimpembe a manqué la dernière Coupe du monde

Pour rappel, ce n'est pas la première désillusion que l'international tricolore (28 sélections) est en passe d'endurer. Alors qu'il jouait malgré une douleur à ce même tendon d'Achille, Presnel Kimpembe avait été finalement contraint, deux jours avant l'annonce de la liste de Didier Deschamps, d'officialiser son forfait pour le Mondial au Qatar. Triste sort.