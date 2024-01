Équipe de France : Mbappé donne le ton pour l’Euro !

Thomas Bourseau

L’équipe de France n’est pas parvenue à conserver son titre de champion du monde au Qatar en s’inclinant en finale. Néanmoins, Kylian Mbappé n’est plus abattu. Avec l’Euro qui approche et le fait qu’il soit en plus devenu capitaine des Bleus, Mbappé a annoncé ses ambitions XXL avec la sélection tricolore.

Kylian Mbappé est devenu le capitaine de l’équipe de France en mars dernier, au premier rassemblement après la désillusion en finale de Coupe du monde contre l’Argentine (3-3 et 4-2 aux tirs au but). Un final qui a débouché sur la retraite internationale d’Hugo Lloris, désormais ex-capitaine des Bleus.

Mbappé dégoûté après le Mondial

Bien qu’il ne fut pas capitaine de l’équipe de France au moment du montage et de la réalisation du documentaire Netflix : Capitaines de la Coupe du monde, Kylian Mbappé a bénéficié de quelques moments de parole. Au moment du film de la finale du Mondial, soir de son triplé, Mbappé a annoncé la couleur pour la suite en équipe de France.

Mercato - PSG : Une date fixée par Mbappé pour sa décision ? https://t.co/X9fLHE31EB pic.twitter.com/XpJZgQ5AIE — le10sport (@le10sport) January 7, 2024

«Quand tu représentes ton pays, on a toujours faim de gagner des titres»