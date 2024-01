Mercato - OM : Le clan Zidane ouvre la porte !

Amadou Diawara

Libre de tout contrat depuis l'été 2021, Zinedine Zidane a vu son nom être lié à l'OM ces derniers mois. Mais le Ballon d'Or 98 peut-il vraiment s'assoir sur le banc marseillais à l'avenir ? Interrogé sur le sujet, Luca Zidane - le fils du technicien français - a laissé clairement entendre que ce n'était pas impossible.

A la fin de la saison 2020-2021, Zinedine Zidane a décidé de mettre fin à son deuxième mandat en tant qu'entraineur du Real Madrid. Depuis, le Ballon d'Or 98 n'a jamais retrouvé un banc. Et pourtant son nom a été associé à plusieurs clubs et plusieurs sélections ces dernières années.

Zinedine Zidane vers l'OM ?

Alors que l'OM a changé d'entraineur à plusieurs reprises ces derniers temps, le nom de Zinedine Zidane a souvent été associé au club phocéen. Toutefois, Pablo Longoria n'a jamais finalisé la signature du coach français de 51 ans. Malgré tout, le président de l'OM aurait une chance de boucler ce dossier un jour.

«Ce n’est pas tabou de parler de mon père pour l’OM»