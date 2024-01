Mercato - OM : Avec ce transfert, Longoria réalise un rêve

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La priorité du mercato hivernal de l'OM a rapidement été identifiée puisque le club phocéen espérait recruter un latéral gauche. Finalement, avec le départ de Renan Lodi vers Al-Hilal, ce sont deux joueurs qui sont attendus à ce poste. Le premier d'entre eux est arrivé puisqu'il s'agit d'Ulisses Garcia, qui a débarqué en provenance des Young Boys de Berne. Et ce dernier annonce qu'il réalise son rêve.

«L'OM est un club très prestigieux»

« Pour moi l’Olympique de Marseille est un club très prestigieux, le meilleur club de France et un très grand club en Europe », confie le néo-Marseillais auprès des médias du club, avant d'expliquer ce qu'il peut apporter à l'OM : « Je pense pouvoir apporter mon envie, mon pied gauche et je pense beaucoup de centres pour les attaquants. Mais aussi la joie de vivre dans le groupe ».

«C’est un rêve pour moi»