Mercato - OM : Longoria reçoit un coup de main inattendu pour ce transfert

Benjamin Labrousse

Afin de pallier le départ de Renan Lodi vers Al-Hilal, l’OM a décidé de débourser 3M€ pour recruter Ulisses Garcia en provenance des Young Boys. International Suisse, le joueur de 28 ans a d’ailleurs débarqué à Marseille après avoir demandé conseil à un ancien joueur de Ligue 1, facilitant ainsi la transaction. Explication.

Le mercato hivernal de l’OM s’emballe. Après l’arrivée de Jean Onana au milieu de terrain, c’est en défense que Marseille a souhaité se renouveler. Six mois après son arrivée à l’OM, Renan Lodi a été cédé à Al-Hilal contre la modique somme de 23M€ hors bonus. Pour remplacer numériquement le Brésilien, le club marseillais est allé débusquer un international Suisse.

L’OM débourse 3M€ pour Ulisses Garcia

En effet, l’OM a dépensé 3M€ afin de recruter Ulisses Garcia. Âgé de 28 ans, le latéral gauche évoluait depuis 2018 aux Young Boys. Si un autre joueur pourrait également débarquer dans ce rôle d’ici la fin du mercato, Ulisses Garcia ne s’est sans doute pas trompé en rejoignant l’OM.

« Je ne pouvais que lui recommander d'y aller »