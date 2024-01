Mercato - OM : Transfert à 8M€, il révèle un problème

Benjamin Labrousse

L’OM va réaliser un nouveau coup sur le mercato hivernal, en recrutant l’attaquant Camerounais Faris Moumbagna. Le joueur de Bodo Glimt va débarquer à Marseille contre 8M€, et a déjà passé sa visite médicale. Prometteur, Moumbagna a toutefois pêché dans la finition par le passé, comme l’a récemment confirmé un ancien entraîneur. Explication.

Après une première partie de saison en demi-teinte, l’OM va tenter d’aller accrocher les premières places en Ligue 1. Pour cela, les dirigeants marseillais n’ont pas hésité à renforcer l’effectif de Gennaro Gattuso sur ce mercato hivernal. Avec les arrivées de Jean Onana et d’Ulisses Garcia, l’OM a bouclé deux transferts, mais serait sur le point d’en conclure un troisième avec Faris Moumbagna.

« Il saute haut, il court vite, il tient debout dans le duel »

Actuellement en Côte d’Ivoire où il dispute la CAN avec le Cameroun, Faris Moumbagna a passé sa visite médicale ce mercredi. L’attaquant de 23 ans va donc rejoindre l’OM en provenance de Bodo Glimt contre 8M€. Un nouveau renfort offensif pour Gennaro Gattuso, alors que l’ancien entraîneur du joueur à Kristiansund s’est exprimé au sujet de Moumbagna : « Il saute haut, il court vite, il tient debout dans le duel, mais il n'était pas encore prêt » , a ainsi déclaré Christian Michelsen auprès de l’Équipe .

« Il marquait peu car sa technique n'était pas au niveau »