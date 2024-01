Mercato - PSG : Luis Enrique vend la mèche pour le transfert d’un buteur ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En grande difficulté depuis le début de saison, Gonçalo Ramos a retrouvé le sourire samedi soir en inscrivant un but lors de la large victoire du PSG à Orléans en Coupe de France (4-1). Après le match, Luis Enrique a encensé son buteur. Suffisant pour mettre fin aux rumeurs de transfert ?

Recruté pour 80M€, Gonçalo Ramos a connu une première partie de saison très délicate au PSG. Handicapé par un virus qui lui a fait perdre beaucoup de poids, l’attaquant portugais jouait même beaucoup moins ces dernières semaines. C’est ainsi que plusieurs médias ont évoqué la possibilité d’un transfert en cas de belle offre. Néanmoins, Gonçalo Ramos a marqué samedi soir contre Orléans (4-1), et Luis Enrique semble vouloir s’appuyer sur son numéro 9.



Luis Enrique satisfait de Ramos

« Dans les phases de progression avec ballon, il occupait l’espace entre les lignes. Kylian, Asensio ou parfois Kolo (Muani) avaient de la liberté pour occuper d’autres espaces », assure l’entraîneur du PSG en conférence de presse, avant de poursuivre.

«Je suis plus que satisfait de son attitude»