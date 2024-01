Mercato - OM : Mis à la porte, il enrage contre Marseille

Thibault Morlain

Il y a un an, l’OM déboursait la somme record de 32M€ pour s’offrir les services de Vitinha. Mais voilà que l’aventure olympienne du Portugais pourrait déjà s’arrêter là. En effet, en ce mois de janvier, le club phocéen voudrait déjà se séparer de Vitinha. Au courant des intentions de sa direction, le joueur de Gennaro Gattuso l’aurait mauvaise.

Transfert le plus élevé de l’histoire de l’OM, Vitinha était forcément très attendu. Mais depuis qu’il est arrivé il y a un an à Marseille, le Portugais n’a jamais convaincu. Au sein du club phocéen, on en aurait d’ailleurs visiblement déjà assez. Selon RMC , l’OM serait prêt à se séparer de Vitinha cet hiver.



« Il a un petit peu de ressentiment »

Au micro de RMC , Florent Germain a fait une confidence sur la réaction de Vitinha à cette envie de l’OM de se séparer de lui lors de ce mercato hivernal. Le journaliste a alors fait écho de la colère du Portugais : « Il est au courant que l’OM veut s’en séparer et il a un petit peu de ressentiment ».

« L’impression de ne pas avoir été mis dans de bonnes conditions »