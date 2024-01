Mercato - PSG : Le plan de Luis Enrique pour les prochains transferts

Thibault Morlain

Ce samedi soir, le PSG s’est imposé face à Orléans (1-4) en Coupe de France. Une rencontre lors de laquelle Senny Mayulu (16 ans) a marqué pour le club de la capitale. Un but qui a bien évidemment donné le sourire à Luis Enrique et à l’issue de la rencontre, l’entraîneur du PSG a d’ailleurs fait une confidence sur le mercato et les jeunes de Paris.

Au PSG, Luis Enrique n’hésite pas à faire confiance aux jeunes. Il y a bien évidemment le cas Warren Zaïre-Emery, aujourd’hui indiscutable à Paris, mais ce n’est pas tout… En effet, l’entraîneur du club de la capitale n’a pas hésité à lancer dans le grand bain Ethan Mbappé ainsi que Senny Mayulu. Ce dernier a d’ailleurs marqué, à seulement 16 ans, lors du match du PSG face à Orléans ce samedi soir.

Des stars… et des jeunes au PSG

En plus de ses stars, le PSG peut aussi compter sur ses jeunes. Et cela pourrait donc avoir un impact sur les prochains transferts. En conférence de presse, Luis Enrique a avoué : « Nous voulons pouvoir à la fois signer des grands joueurs, mais aussi utiliser les joueurs du centre, que ce soit Warren, Ethan, Mayulu, Zague ou d’autres ».

Luis Enrique sous le charme de Mayulu