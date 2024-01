Mercato - ASSE : L'entraîneur annonce des transferts !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidée à se renforcer cet hiver afin de revenir dans la course à la montée en Ligue 1, l'ASSE n'a pour le moment enregistré que la signature d'Irvin Cardona, prêté par Augsbourg. Néanmoins, ce n'est pas suffisant pour Olivier Dall'Oglio qui continue d'attendre des renforts offensifs. En conférence de presse, il a d'ailleurs assuré que d'autres transferts étaient attendus d'ici la fin du mercato.

Malgré l'arrivée d'Irvin Cardona sous la forme d'un prêt en provenance d'Augsbourg, l'ASSE ne compte pas s'arrêter là sur le marché et cherche toujours à se renforcer sur le mercato, d'autant plus avec la blessure de Stéphane Diarra, qui ne rejouera plus de la saison. Olivier Dall'Oglio annonce donc que des joueurs vont arriver.

Mercato - ASSE : Un opération est bouclée, c’est officiel https://t.co/l4yK1NMmfp pic.twitter.com/Uo8HlMQ9fO — le10sport (@le10sport) January 20, 2024

Dall'Oglio annonce des renforts

« Il y aura des arrivées, c'est sûr mais je le répète : c'est quand même un mercato compliqué, ce n'est pas évident et on ne veut pas empiler non plus les joueurs, alors ça fait un petit peu plus de place peut-être pour les jeunes », assure l'entraîneur de l'ASSE en conférence de presse, avant d'assurer que la grave blessure de Stéphane Diarra pousse également les Verts à s'activer.

L'ASSE cherche à remplacer Diarra