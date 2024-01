Mercato - OM : Gattuso-Longoria, il avoue un malaise ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que l'OM doit composer avec de nombreuses absences dans son effectif à cause de la CAN, Gennaro Gattuso se verrait bien continuer le recrutement en cette période de mercato. Sauf que l'entraîneur italien se dit bloqué par sa direction, qui n'a pas les moyens d'attirer de nouveaux joueurs sans vendre au préalable.

Après les arrivées de Jean Onana (prêt avec option d'achat) et Ulisses Garcia (4M€) depuis le début du mercato hivernal, l'OM en a-t-il fini avec son recrutement ? De nombreux éléments sont actuellement à la CAN, et Gennaro Gattuso doit composer avec de nombreuses absences, principalement au milieu de terrain où il comptabilise également des blessés (Rongier, Kondogbia). Interrogé vendredi en conférence de presse, l'entraîneur de l'OM a néanmoins expliqué qu'il serait très compliqué d'attirer de nouveaux renforts cet hiver.

« S'il n'y a pas de vente... »

« S'il n'y a pas de vente, évidemment qu'il ne peut pas y avoir d'arrivée de joueur avec des salaires semblables. Après, il faut penser aussi au fait qu'après la CAN, on aurait plus ou moins 7 milieux. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger. Après, Bilal est en train de faire vraiment un très bon travail. Il a des qualités, c'est sûr qu'il est jeune », confie Gattuso. Et s'il insistait pour faire venir du renfort, l'entraîneur italien de l'OM se heurterait à un refus de son président, Pablo Longoria.

« Même si je voulais prendre quelqu'un, on ne me laisserait pas le faire »