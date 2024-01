Mercato - OM : Le fils de Gattuso signe à Marseille !

Arnaud De Kanel

Le mercato hivernal se poursuit du côté de l'OM qui a enregistré les arrivées de Jean Onana et d'Ulisses Garcia en attendant la signature de Faris Moumbagna. Du renfort donc pour l'équipe A, mais le club phocéen n'en oublie pas pour autant son centre de formation. Cinq nouveaux éléments sont arrivés avec parmi-eux un certain Francesco Gattuso, le fils du technicien italien.

Alors que Pablo Longoria avait annoncé un hiver plutôt calme du côté de l'OM à cause de moyens limités, le début de ce mercato hivernal prouve le contraire. Ça bouge dans tout les sens à Marseille et aucune catégorie n'est épargnée. Le centre de formation a annoncé la venue de cinq nouveaux joueurs. Liste dans laquelle on retrouve le fils de Gennaro Gattuso.

Francesco Gattuso signe à l'OM

C'est une nouvelle qui fait énormément réagir sur les réseaux sociaux. Le centre de formation de l'OM a annoncé la signature de Francesco Gattuso samedi en fin de soirée. Le jeune homme de 17 ans sera donc disponible avec les U17 et les U19.

Deux retours à l'OM

En difficulté en N3, l'OM a rappelé des joueurs d'expérience pour épauler le groupe. Stéphane Sparagna et Kassim Abdallah font en effet leur retour dans la cité phocéenne. Adam Nosel (17 ans) et Mouhamed Diallo (19 ans) viennent s'ajouter à la liste des recrues du centre de formation.