Mercato - OM : Vers un nouveau coup de poker de Longoria ?

Ne disposant certainement pas d’une place de titulaire à Manchester City, Sergio Gomez intéresserait Pablo Longoria pour le poste de latéral gauche titulaire dans le onze de départ de Gennaro Gattuso. D’ailleurs, des contacts auraient été noués pour un prêt.

Pablo Longoria ne parvient pas à mettre la main sur le joueur souhaité sur le mercato. En effet, le président de l’OM semble avoir à coeur de recruter un latéral gauche titulaire, après avoir mis la main sur Ulisses Garcia pour occuper le rôle de doublure.

L’OM s’intéresse à Sergio Gomez

Néanmoins, les dossiers Josh Doig ou encore Adrien Truffert sont tombés à l’eau. Résultat, le projet de Pablo Longoria pourrait être concrétisé grâce à Manchester City avec qui le dirigeant espagnol avait déjà fait affaire pour Issa Kaboré à l’été 2022. D’après La Tribune OM , Longoria aimerait faire venir Sergio Gomez (23 ans) sous les modalités d’un prêt avec option d’achat après une prise de renseignements.

Sergio Gomez réfléchit à la suite