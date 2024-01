Mercato - OM : Le clan Zidane «rêve» de signer à Marseille !

Thomas Bourseau

Les rumeurs liant Zinedine Zidane à l’OM sont légion ces dernières semaines, et notamment en raison de l’éventuel rachat du club phocéen par des investisseurs saoudiens grâce auxquels Zidane hériterait d’un poste de manager général. Son fils Luca Zidane (25 ans) a évoqué son rêve de jouer pour l’Olympique de Marseille.

Luca Zidane ne s’en est pas caché, la famille Zidane est inconditionnellement fan de l’OM et a des racines ancrées à Marseille. Natif de la cité phocéenne, le gardien de but d’Eibar a ouvert la porte à un challenge à l’OM pour son père Zinedine Zidane par le biais d’une interview pour Carré .

«L’OM ? Ça a été un rêve d'y jouer et ça l'est toujours»

Toujours lors de l’entretien en question pour le média, Luca Zidane (25 ans) s’est dit particulièrement emballé par un transfert à l’OM et notamment en raison de l’ambiance spéciale de l’Orange Vélodrome. « L’OM ? Ça a été un rêve d'y jouer et ça l'est toujours. L'atmosphère au Vélodrome, c'est ce qu'on aime dans le football, avec cette adrénaline et où les gens nous poussent à être meilleur ».

Mercato - OM : Après son transfert, il lâche une annonce mystérieuse https://t.co/ySkhcNioU9 pic.twitter.com/7jPJ0pZ0Om — le10sport (@le10sport) January 19, 2024

«J'aimerais bien, un jour, jouer en France»