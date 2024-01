Mercato - OM : Un gros coup se confirme en Premier League ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En cette fin de mercato, l'OM est sur tous les fronts. Bien que l'arrivée d'un latéral gauche, en plus de celle d'Ulisses Garcia, reste la priorité, le club phocéen cherche également un joueur offensif au profil créatif. C'est ainsi que la piste menant à Saïd Benrahma a circulé et après une première offre refusée par West Ham, l'OM compte revenir à la charge.

Déjà très actif cet hiver, l'OM a bouclé les arrivées de Jean Onana et Ulisses Garcia, en attendant l'officialisation du transfert de Faris Moumbagna. Mais c'est encore loin d'être terminé. Et pour cause, non seulement le club phocéen cherche à se séparer de certains éléments à l'image de Vitinha, mais surtout l'arrivée d'un autre renfort offensif n'est pas à exclure.

L'OM va insister pour Benrahma ?

Ainsi, l'OM aurait récemment transmis une offre de prêt à West Ham pour Saïd Benrahma. Une proposition repoussée par les Hammers qui attendent un transfert sec comme le révèle RMC Sport qui ajoute que le club phocéen n'est pas encore revenu à la charge. Cependant, Benrahma est toujours suivi par l'OM et une nouvelle offensive dans ce dossier n'est pas à exclure.

Un latéral gauche toujours attendu à l'OM

En attendant, la priorité de l'OM reste de boucler l'arrivée d'un autre latéral gauche en plus d'Ulisses Garcia, afin de compenser le départ de Renan Lodi. Face à la complexité de certains dossiers, Pablo Longoria aurait même décidé de relancer Nuno Tavares dont le retour à Marseille est donc envisagé.