Mercato - OM : Retour inattendu à Marseille ?

Thomas Bourseau

Nuno Tavares pourrait ne pas avoir définitivement tourné la page OM après l’expiration de son prêt en fin de saison dernière. Et pour cause, le président Pablo Longoria est tenu en échec pour le recrutement d’un latéral gauche cet hiver. L’opération rapatriement de Tavares prendrait forme et serait plus facilement réalisable à l’instant T.

Cet hiver, l’OM semble essuyer divers échecs sur le marché des transferts. En effet, au poste de latéral gauche, dans le cadre du remplacement de Renan Lodi transféré cette semaine à Al-Hilal pour 25M€ au total, une recrue supplémentaire après le transfert d’Ulisses Garcia est escomptée afin d’occuper le poste de titulaire.

Échec et mat pour Longoria, le joker Tavares ?

À ce jour, l’OM s’est raté pour le recrutement de Josh Doig en raison du retournement de veste de l’Hellas Vérone. Et alors que la piste Adrien Truffert était jugée comme étant prioritaire, les attentes économiques du Stade Rennais pourraient bien avoir fait tomber à l’eau cette opération. De quoi donner une idée précise à Pablo Longoria : rapatrier un joueur par l’OM en prêt la saison passée : Nuno Tavares.

Vente OM : Un prince saoudien boucle un deal, la mèche est vendue ? https://t.co/UQRGG9f0ZD pic.twitter.com/57MmzIhreG — le10sport (@le10sport) January 19, 2024

Nuno Tavares, bientôt le retour à l’OM ?