Mercato - Real Madrid : Avant Mbappé, un plan est dévoilé pour cette star

Benjamin Labrousse

Ce n’est un secret pour personne, le Real Madrid convoite plus que jamais Kylian Mbappé. L’attaquant du PSG est la priorité du club espagnol, qui tente actuellement de le convaincre pour une arrivée cet été. Mais en parallèle, les Merengue visent une autre star en la personne d’Alphonso Davies (Bayern Munich). D’ailleurs, une stratégie a été mise en place pour le Canadien.

Le prochain mercato estival s’annonce d’ores et déjà palpitant. Habitué à recruter les plus grandes stars mondiales, le Real Madrid pourrait rapidement dynamiter le marché des transferts, avec en ligne de mire un certain Kylian Mbappé. En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, l’attaquant de 25 ans pourrait évoluer sous les ordres de Carlo Ancelotti l’an prochain.

Le Real fonce sur Alphonso Davies en attendant Mbappé

Si, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 8 janvier dernier, Kylian Mbappé n’a pas encore pris la moindre décision quant à une signature au Real Madrid, ou à une prolongation au PSG, le club espagnol cible également une autre vedette. Depuis plusieurs semaines, un intérêt du Real Madrid à l’égard d’Alphonso Davies a été révélé par de nombreux médias. Clairement pas insensible à l’idée de rejoindre la Casa Blanca , le latéral gauche du Bayern Munich refuse pour le moment de prolonger son contrat en Bavière.

Vinicius Jr missionné par le Real Madrid dans le dossier Davies