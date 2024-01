Mercato - PSG : Luis Enrique a bluffé une recrue, voilà pourquoi !

Thomas Bourseau

Luis Enrique a été nommé entraîneur du PSG à la dernière intersaison avec une idée claire : apporter une identité au club parisien. Pour ce faire, le Paris Saint-Germain a fait peau neuve et a notamment recruté Manuel Ugarte (22 ans). Arrivé en avance afin de se préparer au mieux et de valider l’adaptation express qui a été la sienne, Ugarte a été surpris par Luis Enrique.

Manuel Ugarte a débarqué au Paris Saint-Germain l’été dernier, dans le cadre de la grande révolution sportive que Nasser Al-Khelaïfi avait promis un an plus tôt. Avec les départs de Lionel Messi et de Marco Verratti notamment, le PSG a fait peau neuve en recrutant Manuel Ugarte entre autres. Pour ESPN , l’international uruguayen de 22 ans qui a fait forte impression à ses débuts dans l’entrejeu du PSG, a vidé son sac sur son intégration qu’il juge express.

«Depuis le peu de temps que je suis ici, je me sens très heureux»

« Tout a été très rapide. Il n'y a pas si longtemps, j'étais en Uruguay, ce qui est totalement différent, puis je suis allé au Portugal où tout a été vraiment incroyable, je serai toujours reconnaissant à ce pays et à la façon dont il m'a accueilli. Et maintenant, je suis arrivé dans un club géant comme le PSG, ici en France, et la vérité est que, depuis le peu de temps que je suis ici, je me sens très heureux, j'ai vécu beaucoup d'expériences et j'ai beaucoup appris » . a déclaré dans un premier temps Manuel Ugarte à la version uruguayenne d’ ESPN.

«Je sais que je vais apprendre beaucoup de choses ici»

Par la suite, le milieu de terrain du PSG n’a pas dissimulé sa joie après avoir raflé le Trophée des champions début janvier. Le premier d’une longue liste au Paris Saint-Germain ? « Je suis très heureux de mon premier titre au club, c'est une équipe qui a l'habitude de gagner beaucoup de choses. Je sais que je vais beaucoup apprendre ici, en raison de la nature du pays, de l'institution et de la mentalité. Je sais que je vais apprendre beaucoup de choses ici, à cause du pays, de l'institution et de la mentalité. Je suis encore en train de m'adapter ».

«Je suis arrivé environ cinq jours avant tout le monde et Luis Enrique était déjà au centre d'entraînement»