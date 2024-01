Mercato - PSG : Mbappé, le pire est envisagé à Paris

Thibault Morlain

Comme en 2022, le PSG veut à nouveau convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat et ainsi éviter qu’il s’en aille librement à l’issue de la saison. Le club de la capitale serait alors passé à l’action en faisant son offre de nouveau contrat à Mbappé. On attend maintenant la réponse du Français et au PSG, on préparerait toutes les éventualités.

L’avenir de Kylian Mbappé est au coeur de toutes les discussions actuellement. En fin de contrat au PSG, l’international français va devoir prendre une décision importante pour la suite de sa carrière. On attend donc la réponse de Mbappé, surtout le PSG. Et à Paris, l’optimisme ne règnerait pas chez tout le monde…

Fashion Week : Riolo se lâche sur les joueurs du PSG ! https://t.co/7M8SsiEbYO pic.twitter.com/tOhUkXSZ2n — le10sport (@le10sport) January 17, 2024

« Au PSG on assure avoir préparé deux plans »

Partira ? Ne partira pas ? Au PSG, on serait loin d’être serein pour l’avenir de Kylian Mbappé. A tel point qu’on préparerait déjà un plan en cas de départ. « Certains à Paris sont pessimistes concernant une prolongation de Mbappé. Au PSG on assure avoir préparé deux plans : un avec Mbappé, un autre sans Mbappé », a expliqué Fabrice Hawkins sur RMC .

Xavi Simons, successeur de Mbappé ?

Qui aura alors la lourde tâche de faire oublier Kylian Mbappé en cas de départ ? Actuellement en prêt au RB Leipzig, Xavi Simons est censé revenir à Paris à l’été et le Néerlandais pourrait bien hériter de l’étiquette de successeur de Mbappé. Mais bien évidemment, le PSG devrait également recruter du lourd si le Français venait à quitter Paris.