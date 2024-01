Mercato - PSG : Les coulisses de ce transfert à 50M€ dévoilées

Thibault Morlain

En seulement quelques mois à l’OL, Bradley Barcola a explosé aux yeux de tous. Et cela lui a ouvert les portes du PSG. En effet, lors du dernier mercato estival, l’attaquant français s’est envolé pour Paris, moyennant un transfert de 50M€. Une opération qui a mis du temps à se réaliser, mais visiblement, ça n’a pas ébranlé Barcola.

Le PSG s’est énormément renforcé durant le dernier mercato estival. Dans le secteur offensif, Luis Enrique a vu de nouvelles armes débarquer et l’entraîneur parisien a notamment poussé pour l’arrivée de Bradley Barcola. Luis Enrique a eu gain de cause puisque l’ancien de l’OL est arrivé et on en sait un peu plus sur ce transfert.

Barcola pas perturbé

Si l’OL a accepté de se séparer de Bradley Barcola, ça n’a pas tout le temps été le cas durant l’été. En effet, pendant longtemps, les Gones ont été intransigeants et la porte était fermée à double tour pour ce départ. Vivement chahuté durant cette période, Barcola n’aurait finalement pas été si perturbé que cela par le feuilleton autour de son transfert au PSG selon les informations de Footmercato .

Le PSG, une opportunité à ne pas rater