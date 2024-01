Mercato - PSG : Il annonce du lourd après son transfert à 50M€

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé en provenance de l'OL lors du dernier mercato estival, Bradley Barcola se sent déjà comme chez lui à Paris. Après des débuts difficiles, l'ailier de 21 ans monte en puissance sous les ordres de Luis Enrique et espère confirmer en 2024 avec son équipe. Cela tombe bien car les grandes échéances arrivent rapidement.

Tout est allé très vite pour Bradley Barcola. Après seulement une saison au plus haut niveau, le joueur s'est engagé au PSG. Un choix de Luis Campos, fan de l'ancien lyonnais et qui n'a pas hésité à mettre sur la table 45M€. Encore tendre pour certains observateurs, Barcola a profité du changement de position de Kylian Mbappé pour s'installer sur le côté gauche et enchaîner les minutes de jeu. Face au RC Lens dimanche dernier, Barcola a certainement réussi sa meilleure prestation sous le maillot du PSG. Son transfert est en train d'être digéré. Pleinement intégré dans le vestiaire de Luis Enrique, l'ailier est revenu sur ses premiers pas à Paris.

Barcola déjà épanoui à Paris

Barcola est notamment revenu sur son premier trophée remporté au PSG, le Trophée des champions. « C’était magnifique. C’est mon premier trophée puisque même en catégories jeunes, je n’en ai pas beaucoup gagné. Donc, c’était vraiment incroyable, j’étais vraiment content, en plus il y avait ma famille au stade, on ne pouvait pas espérer mieux » a-t-il déclaré à PSG TV . E l'ailier ne veut pas s'arrêter là.

« Je progresse petit à petit »