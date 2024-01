PSG : Elle fait le forcing, le clan Mbappé choqué

Thibault Morlain

Ce jeudi soir, France 2 diffusera l’émission Envoyé Spécial consacrée à Kylian Mbappé. A l'occasion de celle-ci, on pourrait également voir l’attaquant du PSG se confier à Elise Lucet. La consécration d’un travail long de plusieurs années. En effet, obtenir le feu pour échanger avec Mbappé n’a pas été de tout repos comme l’a dévoilé la journaliste.

Kylian Mbappé se fait rare dans les médias alors qu’en ce moment, on aimerait bien l’entendre puisque son avenir est au coeur de toutes les discussions. Ce jeudi, la star du PSG fera alors l’objet d’une émission Envoyé Spécial , diffusée sur France 2 . On aura alors l’occasion d’en apprendre plus sur l’homme qu’est Kylian Mbappé en dehors des terrains, lui qui s’exprimerait également dans un entretien avec Elise Lucet.



« Il y a un an, j'ai repris contact avec la famille Mbappé »

Invitée de l’émission On refait la télé sur RTL , Elise Lucet a dévoilé comment elle avait réussi à décrocher son interview de Kylian Mbappé. Le journaliste d’Envoyé Spécial a alors expliqué sur ce travail de longue haleine : « Ce qui s'est produit, c'est que pour les 30 ans d''Envoyé Spécial', il y a exactement 4 ans, on a fait un portrait de trois jeunes inspirants, dont Kylian Mbappé. Et puis je noue des relations avec sa maman, qui était vraiment une pièce maîtresse dans son entourage, son avocat est la deuxième pièce maîtresse dans son entourage, et enfin son papa. Et puis on parle à ce moment-là de la naissance de l'association, de la naissance de la fondation. Et je dis, ce serait intéressant de voir ce que ça devient. On me dit 'Oui, mais là, on n'a rien fait encore, il faut revenir dans 3 ans, 4 ans.' Et donc, il y a un an, j'ai repris contact avec la famille Mbappé. Et là, je leur dis, maintenant, c'est le moment. Sauf que moi, si on fait un reportage sur la fondation Mbappé, qui s'appelle IBKM, je veux une interview de Kylian aussi, mais une vraie interview, pas 2 minutes au coin d'un couloir. « Oui, mais non, mais oui, mais non, mais non ». Jusqu'à, je crois que c'était fin novembre, non. Et évidemment, je ne laisse jamais tomber ».

« T'es incroyable, jamais tu laisses tomber »