Mbappé se fixe un énorme objectif et l’annonce !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Moins de deux ans après la finale perdue du Mondial contre l’Argentine, l’équipe de France a l’occasion d’oublier cette désillusion avec l’Euro. Les Bleus font partie des favoris, une position qui n’est pas pour déplaire à Kylian Mbappé, ne cachant pas ses ambitions pour cette grande échéance en Allemagne.

Après avoir surclassé son groupe avec 7 victoires et 1 nul au compteur, l’équipe de France va débarquer à l’Euro (du 14 juin au 14 juillet) avec l’étiquette de favorite, moins de deux ans après la finale perdue à la Coupe du monde contre l’Argentine. Alors que le Portugal et l’Angleterre font également office de candidats sérieux au sacre européen, Kylian Mbappé ne cache pas ses ambitions et affirme viser la victoire finale dans quelques mois.

Mercato - PSG : Surprise, Kylian Mbappé annonce déjà son départ ! https://t.co/FVJCOuS0oJ pic.twitter.com/pFEksK9WtD — le10sport (@le10sport) January 17, 2024

« Notre objectif est de gagner »

« Nous sommes l’une des équipes les plus attendues de cette compétition et nous sommes prêts et sereins. Nous avons fait de très bonnes qualifications et notre objectif est de gagner , affirme Kylian Mbappé dans un entretien accordé à GQ. La dynamique à la fois sportive et humaine du groupe est top. Nous avons perdu de grands champions cette année, des joueurs extrêmement importants comme Hugo [Lloris] ou Raphaël [Varane] mais le groupe n’a finalement pas été impacté. Ça démontre une réelle cohésion et une capacité d’adaptation. »

« Les JO ? Si on me laisse les faire, j’irais avec grand plaisir »