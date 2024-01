Deux flops du PSG font le buzz à la Fashion Week

Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, Hugo Ekitike et Layvin Kurzawa n'ont eu que très peu de minutes de jeu à se mettre sous la dent avec le PSG. Invisible sur les terrains de Ligue 1, les deux flops parisiens se sont fait remarquer à la Fashion Week. En effet, Hugo Ekitike et Layvin Kurzawa sont apparus avec des looks farfelus et riche en couleurs.

Lors du dernier mercato estival, Hugo Ekitike et Layvin Kurzawa auraient pu quitter le PSG. D'une part, le numéro 44 parisien est passé tout proche de prendre la place de Randal Kolo Muani à l'Eintracht Francfort, mais il a finalement refusé de migrer vers l'Allemagne au dernier moment. Un choix qui aurait pu faire capoter l'arrivée de son compatriote français au PSG. Furieuse, la direction rouge et bleu a donc décidé de mettre Hugo Ekitike au placard depuis cet épisode. D'autre part, Layvin Kurzawa - qui est en fin de contrat le 30 juin - aurait pu changer de cap l'été dernier, mais il est finalement resté. Au contraire, Juan Bernat a rejoint Benfica sous la forme d'un prêt.

Hugo Ekitike et Layvin Kurzawa à la Fashion Week ce soir. 😎 pic.twitter.com/fLXD7tCqRC — Actu Foot (@ActuFoot_) January 16, 2024

Ekitike et Kurzawa sont invisibles au PSG

Mis à l'écart ces derniers mois, Hugo Ekitike n'a pas été utilisé une seule fois par Luis Enrique depuis la fin du mercato estival, n'ayant joué que 9 minutes face au FC Lorient le 12 aout cette saison. S'il n'a pas été placardisé par le PSG, Layvin Kurzawa a eu exactement le même temps de jeu que le crack de 21 ans lors de la première partie de cet exercice 2023-2024. En effet, le latéral gauche de 31 ans est entré contre Strasbourg le 21 octobre.

Mercato - PSG : Fiasco à 90M€, il refuse de partir https://t.co/KTzd9d3Mpi pic.twitter.com/z9GaTIjQUB — le10sport (@le10sport) January 17, 2024

Ekitike et Kurzawa ne sont pas passés inaperçus à la Fashion Week

Presque invisible sur les terrains de Ligue 1 cette saison, Hugo Ekitike et Layvin Kurzawa ont été beaucoup moins discrets lors de la Fashion Week. Présents au défilé Louis Vuitton, organisé à Paris, les deux flops du PSG sont apparus avec des looks farfelus et riche en couleurs.