PSG : Mbappé annonce un grand changement

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A 25 ans, Kylian Mbappé continue de compléter sa panoplie de jeu. Récemment, le jouer français a rajouté une nouvelle arme à son jeu. Alors qu'il avait tendance à vouloir éliminer ses adversaires aux abords de la surface, il prend de plus en plus l'initiative de frapper en dehors de la surface. Et cela lui permet d'inscrire des buts d'anthologie en Ligue 1.

Kylian Mbappé a beau être l'un des meilleurs attaquants de l'histoire, il continue à travailler ses frappes, notamment celles enroulées. Lors d'un entretien accordé à Prime Vidéo , le joueur du PSG est revenu sur ce travail.

« C’est une autre phase de mon processus »

« L’enroulé second poteau presque à l’arrêt ? C’est quelque chose que j’ai développé il n’y a pas très longtemps. Ce sont les 2 dernières saisons je pense. Je n’ai même plus besoin d’éliminer le défenseur pour tirer et savoir où je veux tirer. C’est une autre phase de mon processus » a lâché Mbappé, qui évolue depuis quelques semaines dans l'axe, ce qui lui permet d'évoluer dans un autre registre;

« J’ai la chance de jouer à haut niveau dans toutes les positions de l’attaque »