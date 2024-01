PSG : Mbappé victime d’un gros raté du mercato

Axel Cornic

Avec les départs de Lionel Messi et de Neymar, Luis Campos avait l’occasion de totalement refonder son attaque autour d’un Kylian Mbappé réintégré après les tensions de l’été. Mais force est de constater que tout n’a pas marché, puisque la star du paris Saint-Germain se retrouve à devoir combler les lacunes d’un nouveau mercato pas vraiment brillant.

La recherche d’un attaquant de pointe a été un problème au PSG ces dernières années, mais Luis Campos semblait l’avoir réglé. Ce n’est en effet pas un, mais bien deux numéros 9 qui ont débarqué lors du dernier mercato avec Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos.

Ramos et Kolo Muani n’ont pas convaincu au PSG

Le problème, c’est qu’aucun des deux ne s’est affirmé au PSG ! Acheté 80M€, Gonçalo Ramos semble être sorti de la rotation de Luis Enrique et depuis un mois il n’a joué qu’une toute petite minute en Ligue 1, pour un total de 4 buts cette saison. Kolo Muani a marqué plus de buts (10 toutes compétitions confondues), mais récemment il a plus été utilisé comme ailier que comme attaquant de pointe, avec d’ailleurs une réussite pas folle qui lui a valu de nombreuses critiques de la part des observateurs et surtout des supporters.

Mbappé dans l’axe, la solution de Luis Enrique