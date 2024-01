Mercato - OM : Un flop de Gattuso déjà sur le départ ?

Axel Cornic

Arrivé l’été dernier pour renforcer l’attaque de l’Olympique de Marseille, Joaquin Correa n’a pas vraiment convaincu pour le moment. L’Argentin de 29 ans, prêté par l’Inter, n’a en effet toujours pas marqué le moindre but en onze rencontres toutes compétitions confondues et son avenir pourrait finalement s’écrire loin de l’OM.

Les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas à l’OM. Voilà plusieurs années que l’équipe marseillaise est en constante évolution et l’été dernier n’a pas fait exception, avec Pablo Longoria qui a une nouvelle fois modifié en profondeur son équipe. Mais cela ne lui a pas toujours réussi…

Il lâche l’OM, c’est un fiasco https://t.co/iuSAmAvACw pic.twitter.com/aqI7vOIJ1c — le10sport (@le10sport) January 15, 2024

Joaquin Correa, flop du mercato ?

En effet, si on commence enfin à voir le véritable niveau de Pierre-Emerick Aubameyang, il y a une autre recrue offensive qui peine toujours. Il s’agit de Joaquin Correa, dont le compteur buts est toujours bloqué à zéro avec l'OM. Sa blessure à la cheville, qui le tient éloigné des terrains depuis le 30 novembre dernier, n’a en rien arrangé sa situation alors même qu'il semblait avoir la confiance de Gennaro Gattuso.

Il pourrait retrouver l’Inter