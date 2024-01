Mercato - OM : Le boss annonce sa décision pour son avenir

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors qu'il parvenait à faire l'unanimité ces dernières années, Pablo Longoria a été chahuté par plusieurs ultras en début de saison. Menacé de mort selon ses dires, le président de l'OM a songé à quitter Marseille, avant d'être retenu par Frank McCourt. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et le responsable espagnol semble avoir retrouvé un regain d'énergie.

A Marseille, la passion peut parfois avoir des côtés négatifs. En septembre dernier, Pablo Longoria a failli faire les frais de la colère de certains ultras, notamment de Rachid Zeroual, leader des South Winners. Lors d'une réunion organisée avec les représentants de groupe de supporters, le président de l'OM aurait été menacé de mort. Une version contestée par Zeroual. Profondément maqué par cette épisode, Longoria avait songé à quitter la présidence de l'OM et de quitter la France. Mais au dernier moment, Frank McCourt est parvenu à le rattraper et à le convaincre de poursuivre l'aventure.





McCourt a retenu Longoria

« J'ai eu une très longue conversation avec Frank McCourt et le conseil de surveillance, qui ont affiché un soutien inconditionnel à mon égard, ça me fait chaud au cœur. Au vu de tout ce soutien, je reprends de l'énergie et j'ai décidé de poursuivre ma mission de président de l'OM. Je serai à Paris dimanche » avait confié Longoria en septembre dernier.

« Je vais bien, la vie est belle »