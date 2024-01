Mercato - PSG : Mbappé prépare un transfert inattendu ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait donc s'en aller libre pour la destination de son choix. Et même si on parle principalement du Real Madrid comme potentiel point de chute pour la star français, l'option Liverpool n'est pas à exclure, et Mbappé pourrait créer la surprise en optant pour les Reds.

Interrogé le 3 janvier dernier en zone mixte après la victoire du PSG en Trophée des Champions contre Toulouse, Kylian Mbappé continuait de semer le doute quant à son avenir et la fin de son contrat en fin de saison : « Je n’ai pas pris ma décision, je n’ai pas fait de choix (…) Ma situation, personne n’en parle à l’intérieur du club, ça n’intéresse pas grand monde », indiquait Mbappé. Le Real Madrid est déjà annoncé comme étant le grand favori pour récupérer l'attaquant français s'il décide de ne pas rempiler avec le PSG. Et pourtant, un autre cador européen semble avoir toutes ses chances...

Mbappé à Liverpool c'est possible !

En effet, Liverpool fait également partie des prétendants annoncés sur les traces de la star du PSG. Dès le mois d'avril 2020, le10sport.com vous révélait en exclusivité que Jürgen Klopp avait contacté en personne l'entourage de Mbappé, l'entraîneur allemand des Reds rêvant d'attirer le capitaine de l'équipe de France dans ses rangs. Le bras de fer s'annonce donc serré avec le Real Madrid, et certaines figures du football français n'hésitent pas à donner leur avis sur ce feuilleton Mbappé au PSG.

Petit veut Mbappé au PSG... ou en Angleterre