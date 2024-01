Mercato - PSG : Transfert surprise, une menace se confirme

La rédaction

En quête d'un renfort dans le secteur défensif, le PSG serait séduit par le profil de Lilian Brassier. Le Français brille depuis le début de la saison avec le Stade Brestois et ses performances ne plaisent pas uniquement au club de la capitale. En Ligue 1, un club tente de le faire venir.

Le PSG est décimé en défense centrale. Alors que Presnel Kimpembe et Milan Skriniar devraient être absents pendant plusieurs mois, le club de la capitale aimerait les remplacer. Fidèle à sa nouvelle politique sportive, le PSG voudrait tenter un coup en Ligue 1.

Mercato - PSG : Les coulisses de la réunion entre Mbappé et Al-Khelaïfi https://t.co/i6HsPbfasg pic.twitter.com/gUVcv8IO0f — le10sport (@le10sport) January 14, 2024

Brassier au PSG ?

Il y a une dizaine de jours, La Gazzetta dello Sport faisait écho d'un intérêt des dirigeants parisiens pour Lilian Brassier. Une piste surprenante pour le PSG qui n'a pas pour habitude de pister les meilleurs joueurs de Ligue 1. Brillant durant la première partie de saison avec Brest, Brassier ne manque pas de prétendants.

Monaco insiste