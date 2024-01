Mercato - PSG : Il débarque à Paris et réalise son «rêve»

Benjamin Labrousse

Le 1er janvier dernier, le PSG a officialisé l’arrivée de Lucas Beraldo en provenance de São Paulo. Âgé de 20 ans, le défenseur brésilien pourrait être amené à rapidement engranger du temps de jeu à Paris. Ce dimanche, Beraldo s’est longuement confié sur son adaptation en France, affirmant que son transfert au sein du club parisien était un «rêve».

A l’été 2022, un important changement aura été effectué au sein de l’organigramme du PSG. Devenu conseiller sportif du club parisien à cette période, Luis Campos n’a pas tardé à marquer de son empreinte les différents mercato du club de la capitale. Réputé pour son appétence envers les jeunes à forts potentiels, le Portugais a bouclé le transfert d’un crack cet hiver. Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité fin octobre, Luis Campos prospectait en Amérique du Sud pour le mercato hivernal du PSG. Quelques semaines plus tard, les Rouge et Bleu annonçaient l’arrivée de Lucas Beraldo.

« Avant, ce n’était vraiment qu’un rêve »

Recruté contre 20M€ à São Paulo, Lucas Beraldo s’est livré sur son arrivée au PSG. « J’ai toujours rêvé d’être ici. Comme l’Europe a toujours été un objectif, je regardais, je suivais la Ligue des champions. Notamment les matchs de Paris, parce que Marquinhos m’inspirait » , a déclaré le défenseur brésilien lors d’un entretien accordé à la Voix du Nord . « J’aime sa façon de jouer, son leadership. Il a toujours été capitaine où qu’il aille. Avant, ce n’était vraiment qu’un rêve, et aujourd’hui, c’est devenu une réalité. Je m’entraîne avec les meilleurs joueurs du monde » .

« La Ligue 1 est une ligue forte avec de très bonnes équipes »