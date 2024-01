Mercato - PSG : Un crack brésilien interpelle Paris pour son transfert

Thibault Morlain

Du côté du PSG, on a les yeux au Brésil pour trouver les pépites de demain. Après avoir manqué le coche avec Endrick et Vitor Roque, le club de la capitale s’est offert les services de Lucas Beraldo tandis que celle de Gabriel Moscardo pourrait arriver prochainement. Mais le PSG n’en aurait pas fini avec son marché au Brésil. Voilà d’ailleurs qu’un crack a ouvert la porte à une arrivée à Paris.

Le PSG a une histoire particulière avec les Brésiliens et elle continue encore aujourd’hui. Le 1er janvier dernier, Marquinhos a été rejoint par son compatriote Lucas Beraldo, acheté pour 20M€ à Sao Paulo. Une colonie brésilienne qui pourrait prochainement accueillir un nouvel élément en la personne de Gabriel Moscardo, qui devrait être recruté pour 22M€ en provenance de Corinthians. Le clan des Brésiliens va donc se reformer au PSG et voilà qu’il pourrait être renforcé dans les années à venir…

Mercato - PSG : Les contacts ont débuté pour ce joueur du RC Lens https://t.co/I8jkHLo42w pic.twitter.com/adiQ1cSCPA — le10sport (@le10sport) January 14, 2024

Le PSG poursuit ses emplettes au Brésil »

Après Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, le PSG pourrait continuer d’aller piocher au Brésil pour trouver la perle de demain. Le club de la capitale était sur les rangs pour Endrick et Victor Roque, mais ce sont le Real Madrid et le FC Barcelone qui ont raflé la mise. Le PSG ne lâcherait cependant pas l’affaire pour William Estevao, annoncé comme le prochain Messi, lui l’actuelle pépite du club de Palmeiras.

« Le PSG c’est bien aussi »