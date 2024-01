Mercato - PSG : Deschamps prêt à intervenir dans le feuilleton Mbappé

Arnaud De Kanel

L'éternel feuilleton est de retour. En fin de contrat au mois de juin, Kylian Mbappé n'a toujours pas pris de décision concernant son avenir comme nous vous l'avons révélé sur le10sport.com. Pour le moment, il ne sait pas s'il va prolonger au PSG où s'il va signer dans un autre club. Didier Deschamps le conseillera s'il lui demande son avis.

Kylian Mbappé est sous contrat avec le PSG jusqu'en juin, mais il pourrait prendre la direction du Real Madrid cet été. Comme révélé par le10sport.com, l'attaquant parisien n'a toujours pas pris de décision. Focalisé sur le sportif, Mbappé se laisse le temps avant de trancher. Il pourra compter sur l'aide de Didier Deschamps si besoin.

Mercato - PSG : Premier couac entre Mbappé et le Real Madrid ? https://t.co/0xXLwaHtPd pic.twitter.com/NOkDpogupe — le10sport (@le10sport) January 14, 2024

«Je peux donner un avis s’il me le demande»

Le sélectionneur de l'équipe de France promet d'aider son capitaine s'il le sollicite. Invité à s'exprimer sur le feuilleton Mbappé ce dimanche dans Téléfoot , Didier Deschamps a assuré que l'attaquant n'avait pas pris de décision pour le moment.

«Kylian prendra sa décision et la communiquera quand il pensera que c’est le bon moment»