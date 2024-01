Mercato - PSG : Gros coup de pression pour le transfert de ce crack

Alexis Brunet

Le PSG cherche à se renforcer au milieu de terrain. Le club de la capitale est annoncé très proche de Gabriel Moscardo depuis plusieurs jours, mais le transfert n'a toujours pas été officialisé. L'opération traînerait, car le milieu de terrain doit passer par la case opération. Le président du Corinthians a donc demandé que son joueur revienne au Brésil, et il a indiqué qu'il voulait le vendre plus cher par la suite.

Le mercato hivernal a ouvert ses portes depuis deux semaines, et le PSG a pour le moment enregistré une seule nouvelle arrivée. C'est Lucas Beraldo qui a débarqué en provenance de Sao Paulo. Un transfert qui tombe à pic, car le club de la capitale connaît actuellement de gros soucis en défense, avec notamment les forfaits de Milan Skriniar, Presnel Kimpembe, et Nuno Mendes.

Le PSG veut se renforcer au milieu

En plus de la défense, le PSG pourrait bien recruter un milieu de terrain cet hiver. Les noms de Joshua Kimmich, et Bruno Guimarães sont sortis dans la presse dernièrement. Mais il est très peu probable qu'un des deux joueurs quitte son club en plein milieu de la saison. La piste Gabriel Moscardo existe sinon, et le champion de France était même très proche de finaliser le transfert du jeune Brésilien, mais son arrivée n'est toujours pas officialisée.

«Ce garçon sera vendu beaucoup plus cher»