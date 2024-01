Mercato - PSG : Une star du Real Madrid se prononce sur Mbappé !

Axel Cornic

Depuis le 1er janvier dernier, Kylian Mbappé peut s’engager avec d’autres clubs et cela n’a pas échappé aux médias espagnols, qui ont relancé les débats autour d’une arrivée au Real Madrid. En marge de la large victoire sur le FC Barcelone en finale de la Supercoupe d’Espagne (4-0), Vinicius Jr n’a d’ailleurs pas pu échapper aux questions concernant le numéro 7 du Paris Saint-Germain.

Nous ne sommes plus qu’à quelques mois de la fin du contrat de Kylian Mbappé, avec un départ libre du PSG qui approche donc dangereusement. Pourtant, le Real Madrid ne semble plus prêt à se plier en quatre pour l’avoir ! Bien au contraire, puisque ces dernières semaines la presse espagnole a plutôt parlé d’Erling Haaland, avec le Français qui ne semble plus être indispensable.

Mercato - PSG : Luis Enrique jubile après ce transfert à 50M€ https://t.co/kyK9vjp3iy pic.twitter.com/9pX1JgILXt — le10sport (@le10sport) January 15, 2024

Vinicius fait de l’ombre à Mbappé

C’est surtout parce qu’à son poste, un garçon brille déjà au Real Madrid. Il s’agit de Vinicius Jr, qui réalise d’excellentes choses depuis le départ de Karim Benzema et cela s’est encore vu lors de la finale de la Supercoupe d’Espagne. Le Brésilien a en effet marqué un triplé et grandement contribué à la large victoire des siens sur le FC Barcelone.

« Les gars, pour le mercato, vous devriez demander au président »