Un joueur du PSG interpelle Luis Enrique

Ce dimanche soir, le PSG s'est imposé sur la pelouse du RC Lens (0-2). Une rencontre lors de laquelle Vitinha a été titularisé par Luis Enrique. Aligné au milieu de terrain, le Portugais a déjà évolué à d'autres positions depuis le début de la saison. Où préfère-t-il alors jouer ? Vitinha a interpellé Luis Enrique à ce sujet.

Le PSG est plus que jamais un solide leader. Bénéficiant du faux pas de l'OGC Nice, le club de la capitale, qui s'est imposé ce dimanche face à Lens, compte désormais 8 points d'avance. Paris s'est imposé (0-2) face aux Sang et Or et suite à cette rencontre, Vitinha s'est présenté au micro de Prime Vidéo . L'occasion pour le joueur du PSG de faire passer un message à Luis Enrique.

« Si je suis sur le terrain, tout va bien »

C'est sur son positionnement que Vitinha a été interrogé. Le joueur du PSG a alors répondu avec humour : « A quel poste je me sens le plus à l'aise ? Sur le terrain (rires). Si je suis sur le terrain, tout va bien ». Le message est en tout cas passé à Luis Enrique...

Vitinha a la confiance de Luis Enrique

Vitinha veut donc jouer avec le PSG et depuis le début de la saison, le Portugais a accumulé un bon temps de jeu. En effet, Luis Enrique lui fait confiance. Au total, Vitinha a déjà joué 24 matchs cette saison, toutes compétitions confondues. Et en tout, il a notamment été titularisé à 19 reprises.